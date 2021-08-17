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'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı

ÖTV değişikliği ile sıfır otomobillerin fiyatı düştü. Ancak galeride ve fabrikada araç yok. Sektör temsilcileri "2 ay sonrası için gün veriliyor, bu sebeple 'ikinci el'de yüksek fiyatlar sürüyor" diyor. Bazı modellerin sıfır fiyatları, ikinci el fiyatlarından da ucuz!.
17 Ağustos 2021 07:10
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'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı

Pandemi ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle satış rakamlarında "rölantiye geçen" otomotiv sektörüne ÖTV müjdesi geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Böylece markalar, fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde, 50 bin TL'ye varan indirimlere gitti. Yaşanan gelişme, ikinci el piyasasında fiyatlara henüz yansımadı. Aksine ikinci el fiyatları, sıfır otomobil fiyatlarının üzerinde kaldı. Sektör temsilcileri sıfır araç bayilerinde stok bulunmaması nedeniyle almak isteyenlerin belli bir süre beklemesi gerektiğini, bundan dolayı da ikinci ele olan rağbetin devam edeceğini belirtti. Piyasaya bakıldığında;

¥ Sıfır kilometre Fiat Egea 1.4 Fire modelinin fiyatı, ÖTV indirimi sonrası 154 bin 569 TL'ye geriledi. Ancak ikinci el piyasasında aynı tip 2020 model ve 5 bin kilometrede olan otomobilin fiyatı 190 bin TL ile 220 bin TL arasında seyrediyor.

¥ Renault Megane Joy paket 1.3 TCE fiyatı, ÖTV değişikliği sonrası 193 bin 333 TL'ye düştü. İkinci el piyasasında ise aynı tip ve 686 kilometrede olan kullanılmış otomobilin fiyatı 300 bin TL'ye kadar çıkıyor.

¥ Aynı şekilde sıfır kilometre Toyota Corolla 1.6 Dream modeli otomobil 240 bin 790 TL'ye geriledi. Aynı model aracın ikinci el piyasasında fiyatı 300 bin lirayı geçiyor.

İNDİRİM İÇİN ERKEN

Oto Center'da galericilik yapan Emrah Öztekin, ÖTV indirimin sıfır satışlara olumlu yansıyacağını, talebin sıfır otomobile kayması nedeniyle ikinci el araçlarda da yüzde 10'luk bir fiyat düşüşü yaşanacağını ifade etti. Alınan karar ile insanların ikinci el araçlarını satarak sıfır otomobile yöneleceğini de söyleyen Öztekin "İkinci elde fiyatların bir anda düşmesini beklemiyoruz. Ancak talep sıfıra kayınca mutlaka düşüş olacaktır. İnsanlar da ellerindeki ikinci el araçları çıkaracaklar, dolayısıyla sektörde ticaret artacak" dedi.

FİLO SEKTÖRÜ DE BÜYÜYECEK

Filo sektörü de ÖTV indiriminden nasibini aldı. Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz "Alınan karar yerinde ve doğru. Belki limitlerde bir nebze olsun daha artış yapılabilirdi. Türkiye bir otomobil ülkesi. Otomobil sahipliği oranı yüksek. İnsanlar ev almadan önce otomobil almayı tercih ediyor. Dolayısıyla ekonomiye de büyük katkısı olan sektör... Burada atılan adımlar ekonomiye direkt dokunuyor. Bizim filo sektörümüzde işlerimiz gayet yerinde. Geçen yıla göre yüzde 100 büyümeler yakalandı. Değişikliğin katkısı mutlaka olacaktır" dedi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ise satışların doğrudan üretim ve ihracatı da desteklediğini belirterek "Ülkemizin yatırım çekiciliği ve ihracat rekabetçiliği için iç pazarın gelişimi de önemli, bu yapılan düzenleme iç pazarı canlandırıcı bir etki oluşturacak" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
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