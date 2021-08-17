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Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı

BATMAN'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu polis ekiplerince Siirt'te yakalandı
17 Ağustos 2021 07:25
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Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik ve hırsızlık suçlarından bulunduğu cezaevinden firar eden Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakaladı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Anadolu Ajansı
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