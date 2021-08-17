Tanju Özcan: Emirhan Yalçın'ın adı yaşatılacak
|17 Ağustos 2021 07:39
|+Aa- Yazdır
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" sözleri kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nokta TV'de kendisi hakkında yapılan tartışmaları, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere yönelik saldırıları ve gündemi değerlendirdi.
Emirhan Yalçın'ın adı caddeye verilecek
Belediye Başkanı Özcan, Ankara'da yaşanan ve genç Emirhan'ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylara da değinerek; "Emirhan Yalçın'ın adını Bolu'daki önemli bir caddeye ya da büyük bir parka vereceğiz. Türk milleti olarak sahip çıkmamız gerek" açıklamasında bulundu.
Ben ne ırkçıyım ne faşistim
Benim derdim sığınmacılar değil, kendi vatandaşlarım diyen Özcan, ben o cümleleri sarf etmeseydim bu konu Türkiye'de konuşulmayacaktı diyerek kendisini "Ben ne ırkçıyım ne faşistim. ben anti-emperyalistim" ifadeleriyle savundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'e gitti
17 Ağustos 2021 01:09
|Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Ağustos 2021 01:04
|Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Yönetmelik
17 Ağustos 2021 01:03
|Aydın Göç İdaresi'nde iki kaçak göçmen grup arasında kavga çıktı
17 Ağustos 2021 00:39
|17 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Ağustos 2021 00:02
|Türkiye, Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planından vazgeçti
16 Ağustos 2021 23:25
|Taliban Sözcüsü: Türkiye bizim için kardeş ülkedir
16 Ağustos 2021 22:49
|Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı
16 Ağustos 2021 21:40
|Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi
16 Ağustos 2021 20:39
|MSB: Sel felaketinde 681 kişi helikopterlerle tahliye edildi
16 Ağustos 2021 20:17