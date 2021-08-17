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Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi?

Salgın döneminde hastalık istirahat raporu alanların sayısı artarken, bu konuda suiistimal, kıdem tazminatı, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İhbar süresini 6 hafta aştığı gerekçesiyle bir işçinin iş akdinin bildirimsiz feshedilebilmesi için raporun aralıksız olması gerekir. Bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemez.
17 Ağustos 2021 07:43
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Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi?

Pandemiyle birlikte sağlık raporu en çok merak edilen konu oldu. Sağlık raporu varken sosyal medyadan tatil fotosu atan işini kaybedebilir. İşyerinin ortamı sağlığını bozan kişi, kıdemini alıp işten çıkabilir. İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK RAPORU BEDELİNİ KARŞILAR MI?

Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenlerin sağlık raporlarını kurum karşılıyor.

SAĞLIK RAPORU BEDELİ HANGİ HALDE ÖDENMEZ?

Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor.

MESLEK HASTALIĞI TESPİTİ İÇİN HASTANEYE BAŞVURULURSA ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporlarını kurum karşıladığı için ücret alınmaz.

DEVLET MEMURU ATAMASI SONRASI İŞE BAŞLAMAK İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ KARŞILANIYOR MU?

İşe başlamak için istenen rapor özel amaçla kullanılacak durum bildirir rapor olduğundan karşılanmıyor.

EVLİLİK MUAYENESİ VE VASİ TAYİNİ İÇİN DEVLET HASTANESİNE BAŞVURU HALİNDE ÜCRET TALEP EDİLİR Mİ?

Özel amaçla kullanılacak raporlar ve bunlarla ilgili muayene bedelleri için ücret istenebilir.

SAĞLIK RAPORU İLE İŞTEN AYRILDIĞIMDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?

İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı verilebilir. İşveren kabul etmezses işe devam edemeyeceğinize yönelik rapor alıp tazminatınızı alabilirsiniz.

ÇALIŞANIN KENDİ KASTI YA DA ALKOL SORUNU NEDENİYLE İŞE GELMEMESİ DURUMUNDA İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Her iki durumda da işe devamsızlığın arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.

SAĞLIK RAPORU ALDIĞI HALDE TATİLE, EĞLENCE MEKaNLARINA GİTTİĞİ BELGELENEN ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Yargıtay Hukuk Dairesi benzeri bir olayın yaşandığı dosyada rapor aldıktan sonra tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu.

Hazal Ateş
Sabah
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