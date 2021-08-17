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Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle

Gıda fiyatlarını düşürmek için perakende ticareti kolaylaştıracak yeni uygulamalar hayata geçirilecek. AB mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaları ortadan kaldıracak, daha iyi işleyen, adil bir tedarik zinciri oluşturulmasına yönelik yasa aralık ayında Meclis'e sunulacak.
17 Ağustos 2021 08:00
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Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle

Perakende ticarette haksız uygulamaları ortadan kaldıracak yasa çalışması AB standardında hazırlanıyor. Aralıkta meclise sunulacak yasayla gıda fiyatları gerileyecek. Tekelcilik bitecek. Enflasyonun ateşi düşecek.

Ödeme süresi, siparişlerin iptali, iadesi konularında yeni uygulamalar hayata geçecek. Sebze, meyve başta olmak üzere bozulacak ürünlerde üretici, tedarikçiye ürün bedelinin bir ayda ödeme zorunluluğu getirilecek. Siparişler ürünün teslim tarihinden önce bir ayda perakende işletme tarafından üreticinin aleyhine iptal edilemeyecek.

Üretici ve tedarikçiden mağaza açılışı, katılım bedeli adı altında ücret talep edilemeyecek. Perakende yasasıyla işletmeler, esnaf derin bir nefes alacak. Yasa ile yurt içindeki alışverişlerde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi meslekleri, sektörleri koruyan bir yapı oluşturulacak.

HAKSIZ TICARETE SON

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla tüketicinin korunması, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi, haksız ticaret uygulamalarının son bulması hedefleniyor. Ticaret sicili hizmetlerinde, şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması sağlanacak. Türkiye'nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve düzenlemeler yapılacak.

ENFLASYON ATEŞİ DÜŞECEK

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yasayla ekstra indirimler, bindirimler ve fiyatlardaki dengesizlik duracak. Tekelci zihniyet yerine çoğulcu bir zihniyet gelişecek. Enflasyon ateşi düşecek. Rekabet ortamı oluşacak. Ürünün çıktığını menşeden nihai tüketiciye kadar otokontrol olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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