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Sel mağdurlarına 30 milyon TL

Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin ardından devlet yaraları sarmak için harekete geçti. Hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu ve Sinop'a ilave 10'ar milyon TL kaynak aktarıldı.
17 Ağustos 2021 08:15
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Sel mağdurlarına 30 milyon TL

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgelere gönderdikleri toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu bildirdi. Yanık, Kastamonu ve Sinop'a toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini belirterek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu" dedi. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

BANKALARDAN BORÇ ÖTELEMESİ

Türkiye Bankalar Birliği de sel felaketinden etkilenenlerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı. Birlik açıklamasında, "Ödeme imkanları olumsuz etkilenenlerin talebi halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunuldu" denildi. Finansal Kurumlar Birliği de KOBİ'lere finansal destek mesajı verdi. Açıklamada, "Felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü yaşayan müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde ve finansman olanakları sağlanmasında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.
Sabah
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