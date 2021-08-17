Karayolları'ndan 'köprü' açıklaması: Bozkurt'taki sele neden olamaz
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kastamonu'daki sel felaketinde, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun sele neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı
|17 Ağustos 2021 08:08
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Yapılan açıklamada; selde büyük zarar gören Bozkurt ilçesine 2,5 kilometre mesafedeki İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun, "set oluşturup sele neden olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Köprünün halen açık olup hizmete devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, köprü ve Bozkurt'un deniz seviyesinden yüksekliklerine dikkat çekilerek şöyle dendi: "Abana Köprüsü'nün deniz seviyesinden yüksekliği 9 m'dir.
Bozkurt ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 37 m'dir. Köprünün Bozkurt'ta oluşan sele sebebiyet vermesi için suyun 28 m. kabarması gerekirdi. Şayet böyle bir durum olsa idi; sel Abana ilçe merkezine daha fazla zarar verirdi."
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