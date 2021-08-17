UN Women ile Aile Bakanlığı'ndan ortak proje
|17 Ağustos 2021 08:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) tarafından, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" başlatılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak herkesin eşit ve adil bir şekilde hak, fırsat ve imkanlardan faydalanmasını sağlamak için ortak proje başlatılıyor. Avrupa Birliği ve UN Women'ın mali desteğiyle hayata geçen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu proje ile Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimde süregelen bütçeleme ve planlama çalışmalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı hale getirilmesi hedefleniyor.
Proje, planlama ve bütçeleme çalışmalarının, kadınların ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını, merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin sistematik ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için yürütülecek.
3.3 milyon euro
Proje ile "kimseyi geride bırakma" ilkesine bağlı kalınarak, kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlarının bütçelemelerde gözetilmesi hedefleniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti XI. Kalkınma Planı'nın temel amaçlarını destekleyen projenin toplam değeri 3 milyon 300 bin euro olarak ifade ediliyor.
Üç sene boyunca bakanlıklar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle uygulanacak projenin açılış toplantısı bugün Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla yapılacak.
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