Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Salgın sürecinde eğitim ortamlarından alınması gereken önlemlere kadar bir dizi konunun gündeme taşındığı dosyada öne çıkan tespit ve öneriler şöyle:

Meksika ve Türkiye

Türkiye, OECD ülkeleri arasında Meksika'dan sonra okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke oldu. Türkiye'yi Polonya, Kolombiya ve İrlanda izledi. Okulları en uzun süre açık tutan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Avustralya, İsveç, İzlanda ve Japonya oldu.

UNESCO verilerine göre 16 Mart 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta sonlarını ve tatil günlerini çıkarınca Türkiye'de okullar salgın nedeniyle 130 gün boyunca kapalıydı. Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM'in hesaplamalarına göre 16 Mart 2020-2 Mart 2021 tarihleri arasında okula gidilmesi gereken gün sayısı 175'ti.

Salgınlar ve genel olarak afet durumlarında risk altındaki çocukların sosyal desteklere erişememesi ve okul gibi çocuk koruma mekanizmalarıyla iş birliğinin kesilmesi, çocukları ihmal ve istismara açık hale getiriyor.

Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından Nisan 2020'de, 28 kentte gerc,ekles,tirilen aras,tırmada, 0-18 yas, grubu c,ocuğu bulunan hanelerin yüzde 19,3'ünde salgın sürecinde c,ocukların s,iddete maruz kaldıg^ı ifade edildi. Katılımcılar, çocukların yüzde 12'sinin dijital s,iddete, yüzde 7,5'inin fiziksel s,iddete, yüzde 2,7'sinin ise cinsel s,iddete maruz kaldığını belirtti.

İlişkileri etkiledi

Eğitime devam gerektiren zamanlarda öğrencilerin ev içi iş bölümüne katılımı, çocuğun bireysel alana sahip olmaması gibi durumlar hem çocuk-ebeveyn ilişkisini hem de eğitime katılımın niteliğini farklı kademelerde etkiledi.

Raporda, üst politika metinlerinde doğrudan iklim krizine ve afetlere yönelik hedeflerin yer almadığına dikkat çekildi. Salgının da tüm dünya için öngörülemeyen bir gelişme olduğuna vurgu yapılarak, "Krizlere karşı dayanıklı eğitim ortamları için tedbirler alınmalı" denildi.