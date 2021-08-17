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Memur zammı pazarlığında son hafta

Memur ve memur emeklileri olmak üzere toplam 6.5 milyona yakın kişiyi ilgilendiren zam pazarlığında son haftaya girildi.
17 Ağustos 2021 08:31
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Memur zammı pazarlığında son hafta

6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmelerinde geçen hafta hükümet, memurlara zam teklifini sunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu teklifi, '2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı, 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı' olarak açıklamıştı.

Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Kahveci de dün yaptığı açıklamada, hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu, revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Daha önce duyurulan takvime göre toplu sözleşme görüşmelerinin tarafların 23 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlamaları öngörülüyor.

Memurlar.Net
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