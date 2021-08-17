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9 gümrük müdürlüğündeki personele geçmişe yönelik hizmet puanı verilecek

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaparak, 9 gümrük müdürlüğü ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğünde 11 Mayıs 2021 tarihinden önce çalışmış olan personelin hizmet puanlarını, yıl bazında 400 puan üzerinden hesaplayacak
17 Ağustos 2021 08:37
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9 gümrük müdürlüğündeki personele geçmişe yönelik hizmet puanı verilecek

Ticaret Bakanlığının yer değiştirme yönetmeliği 11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bakanlık yönetmeliğe eklediği geçici maddeyle de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığında geçirilen hizmet sürelerinin hangi bölge hizmetinden sayılacağını tek tek belirlemişti.

Yönetmeliğe eklenen cetvelde ise birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde geçirilen hizmet sürelerine yıl bazında kaç puan verileceği gösterilmiştir.

İkinci hizmet bölgesinde zorunlu hizmet süresi 4 ila 7 yıl arasında değişmektedir. Yıl bazında verilen hizmet puanları ise 100 ila 180 puan arasında değişmektedir. Örneğin Kars Gümrük Müdürlüğünde her yıl için 100 puan verilirken Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğünde bu süre 180 puandır.

17 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, 2. hizmet bölgesi içinde yer alan 9 birimde, 11 Mayıs 2021 tarihinden önce çalışmış olan süreler için yıl bazında 400 puan üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu uygulama sadece 11 Mayıs 2021 tarihinden önceki hizmet süreleri için söz konusuduur. Yönetmeliğin geçici maddelerinde yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece 11 Mayıs 2021 tarihinden sonraki hizmetler için yıl bazında 400 puan verilmeyecektir.

400 puan verilecek hizmet bölgeleri şu şekildedir:

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü,
Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,
Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü,
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü,
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü,
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,
Karkamış Gümrük Müdürlüğü,
Akçakale Gümrük Müdürlüğü,
Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü
Memurlar.Net
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