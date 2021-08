Müteahhidin oturduğu ev ayakta, yaptığı yerle bir

Milliyet'ten Can Erok ve Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kastamonu'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde en büyük hasar, Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok ev yıkıldı ve hasar gördü. Can kaybının en fazla yaşandığı yerlerden biri ise 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı oldu. Apartman taşkın nedeniyle yerle bir olurken hemen yanında bulunan ve 5 yıl önce yapıldığı belirtilen 12 katlı apartmanın sadece zemin katında hasar oluşması dikkat çekti; her 2 binanın da müteahhidinin Mehmet Özkan olduğu öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Özkan'ın, yıkılmayan ve yaşı daha eski olan binada oturduğu ortaya çıktı.

Özkan'ın yaptığı ve ciddi hasar gören binalardan biri de yine aynı sırada yer alan 5 katlı başka bir binaydı. O binada oturan İsmail Öztürk şunları aktardı: "Buradaki binaların birçoğu Mehmet Özkan tarafından yapıldı. Benim oturduğum 20 yıllık. Ön tarafı tamamen yıkıldı. Kendi oturduğu binayı ve yerle bir olan binayı ise yeni yapmıştı. En fazla 5 yılı vardır ikisinin. Ama kendi oturduğu ayakta."

'Çift bodrum olsa çökmezdi'

Bölge sakini Şaban Alemdar (55) ise şunları söyledi: "Buranın dere yatağı olduğunu vatandaşın çoğu bilmez bilse ne olacak, Kaymakamlık daha 2 yıl önce buraya lojman yaptı. Hükümet konağı var. Bunların hepsi dere yatağının dibinde. Devletin yaptığı yere halk da tabii ki yapar. Ben de müteahhitlik yapıyorum. Mehmet Özkan'ın kendi oturduğu binada çift bodrum olduğu için o bina da yıkılmadı ayakta, eğer diğer binada bu şekilde çift bodrum olsaydı yıkılmazdı. Çünkü binalardan biri çay seviyesindeydi diğeri ise çay seviyesinden yüksekteydi. Çay seviyesinde olan bina da yıkıldı."

'Bu nasıl acı'

Bozkurt'taki 8 katlı Ölçer apartmanının 6. katında oturan Emine Genç ile 1.5 yaşındaki oğlu Alihan'ın cenazelerine önceki gece evlerine 500 metre mesafede Ezine Çayı'ında ulaşıldı. 9 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen'den ise henüz haber yok. Anne ve oğlunun cenazesi dün Bozkurt Bahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Günlerdir enkazın başında kızı ve torunlarından gelecek iyi bir haber bekleyen anneanne Zeliha Şengül, "İzmir depreminde mucize olmuştu bir mucize olmasını bekliyoruz" demişti.

Şengül dün de dakikalarca kızının yüzünü bir kez görmek için yalvardı. Tabuta sarılan annenin ısrarı üzerine kızının yüzü son kez açıldı ve kızının yüzüne son kez bakan Şengül sinir krizi geçirdi. Sakinleştikten sonra yeniden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döken anne Şengül, "Bu nasıl bir acı yavrum. Nasıl alışacağız. Senin çok mutlu bir yuvan vardı. Sen yavrularınla mı gittin" diye feryat etti.

İki çiftin ortak kaderi

Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan sekiz katlı Ölçer Apartmanı'nın enkazında ikiz çocukları bulunan Arzu-Ramazan Yücel ile ikizlerinden biri bulunan, biri halen kayıp olan Reyhan-İzzet Özdoğan çifti ortak kaderi paylaşıyorlar.

Çocukluk arkadaşları

Yücel ve Özdoğan çiftlerinin, çocukluk arkadaşı oldukları ve 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle çocuklarına kavuştukları ortaya çıktı. Aslen Bozkurtlu olan ancak aileleri yıllar önce İstanbul Okmeydanı Talatpaşa Mahallesi'ne taşınan Ramazan Yücel ile İzzet Özdoğan'ın, ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte aynı yerde okuduğu öğrenildi. Çocukluk arkadaşı olan Ramazan Yücel ve İzzet Özdoğan'ın, yine Bozkurtlu olan ve kendileri gibi yıllar önce İstanbul'a taşınan çocukluk arkadaşları Arzu Yücel ve Reyhan Özdoğan ile evlendiği ve 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerine kavuştuğu ortaya çıktı.

Altlı üstlü daire aldılar

Üç yıl önce yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için Ölçer Apartmanı'nda altlı üstlü daire satın alan çift, sel felaketinde ikizlerini kaybederek aynı kaderi paylaştı.

Sel felaketinde araçların kaldırılması anonsu ile evden çıkarak, yıkılan binanın enkazında kalmaktan kurtulan Arzu Yücel ile Reyhan Özdoğan, çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu haberi ile yıkıldı. Özdoğan, "Evden çıktıktan sonra köprü dakikalar içinde yıkıldı. Kızım ve oğlum balkona çıktı. 'Arzu'nun kızlarını da bizim eve alın' dedik. İkizlerin hepsi balkondaydı. Balkondan çok el salladık birbirimize. Nasıl dayanacağım bu acıya? Keşke arabaları çekmeseydik evin içinde kalsaydık" dedi.