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Piyasalar Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı

Makroekonomi veri tarafında ise Avro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek
17 Ağustos 2021 09:00
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Piyasalar Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, bugün öğretmen ve öğrencilerle geniş katılımlı düzenlenecek bir toplantıda konuşacak. Başkan Powell burada, ülkenin dört bir yanından toplantıya sanal olarak iştirak edecek katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak olan Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasının seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu yeni günde, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyüme, ABD'de ise temmuz ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ile ekonomik gidişata yönelik sinyaller alınacak.

Bu gelişmeler öncesi dün Çin ve ABD'de beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığı görüldü.

New York Fed İmalat Endeksi'nin ağustosta 24,7 puanlık sert düşüşle 18,3'e gerilemesi ile güne satış ağırlıklı başlayan New York borsasında, kapanışta karışık bir seyir öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla rekor seviyeden kapanmaya devam ederken, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek negatif ayrışmasını sürdürdü. Dün yatırımcıların artan talebiyle yüzde 1,24'e gerileyerek son 10 günün en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,25 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1'lik artışla 92,6 seviyesinden kapanmasının ardından bugün 92,7 seviyelerinde hareket ediyor.

Avrupa tarafında artan küresel risk algısı ile pay piyasalarının 10 günlük yükseliş serisine ara verdiği görüldü. Öte yandan dün Almanya'da hükümetin, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığını bildirmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,14 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi, dün 1,18'in üzerini test etmesine karşın kapanışta 1,1776 seviyelerine gerilerken, bugün yatay hareket ediyor.

Halihazırda makroekonomik verilerin karışık sinyaller verdiği Asya tarafında ise Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Japonya'da hükümet, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyaleti daha katma kararı aldı. Böylece OHAL uygulanan eyalet sayısı 13'e çıkan ülkede, Tokyo ve çevre eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ve Okinawa adasında ay sonu bitmesi planlanan OHAL süresi de 12 Eylül'e uzatıldı.

Öte yandan bugün Avustralya Merkez Bankasının ağustos ayı toplantısına ilişkin tutanaklar; salgının kötüleşmesi ve kısıtlamaların daha derin bir ekonomik gerileme tehdidi oluşturması durumunda bankanın harekete geçmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi dünkü yüzde 1,6'lık sert düşüşünün ardından bugün yüzde 0,05 sınırlı artışla seyrediyor.

Emtia tarafında küresel talebe ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı dün 67,9 dolarla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 69,2 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise artan risk algısının yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile dün yükselişini 5'inci güne taşıdı ve yüzde 0,4'lük artışla 1.787,2 dolardan tamamladı. Bu seviye ile son 10 günün en yüksek kapanışını gerçekleştiren altının ons fiyatı, bugün 1.786 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Yurt içinde dün bankacılık ve holding hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 1.455,25 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise arka arkaya 3'üncü işlem gününde de gerileyerek dün 8,4399 ile 12 günün en düşük seviyesine inerken, bugün 8,46 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında azalan risk iştahına karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığına işaret ederek, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak-haziran yapı izin istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ikinci çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haziran ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

20.30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması
Anadolu Ajansı
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