Taliban, Afganistan'da 'genel af' ilan etti
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısı yaptı.
|17 Ağustos 2021 09:11
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Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta yeni bir gelişme yaşandı.
Taliban'ın zaferi sonrası pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti.
Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.
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