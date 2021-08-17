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Taliban, Afganistan'da 'genel af' ilan etti

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısı yaptı.
17 Ağustos 2021 09:11
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Taliban, Afganistan'da 'genel af' ilan etti

Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta yeni bir gelişme yaşandı.

Taliban'ın zaferi sonrası pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti.

Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.

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