Altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
|17 Ağustos 2021 10:13
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 487,7 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 486,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları sonrası ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayabileceği endişesiyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk savunma sanayisinde yerli motor için geri sayım
17 Ağustos 2021 10:58
|Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle
17 Ağustos 2021 10:46
|Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yüzde 88,4 arttı
17 Ağustos 2021 10:43
|TŞOF Başkanı, şoför esnafına aşı olmaları çağrısında bulundu
17 Ağustos 2021 10:23
|Borsa güne düşüşle başladı
17 Ağustos 2021 10:09
|Güne başlarken döviz fiyatları
17 Ağustos 2021 09:40
|Düşman füzelerine 'Nazar' değecek
17 Ağustos 2021 09:17
|Piyasalar Fed Başkanı'nın açıklamalarına odaklandı
17 Ağustos 2021 09:00
|Müteahhidin oturduğu ev ayakta, yaptığı yerle bir
17 Ağustos 2021 08:45
|Sel mağdurlarına 30 milyon TL
17 Ağustos 2021 08:15