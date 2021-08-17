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Çalacak bir şey bulamayınca turşu çaldılar

Avcılar'da 2 katlı evin bahçe katına giren 2 kadın hırsız, çalacak malzeme bulamayınca 4 bidon turşu çaldı.
17 Ağustos 2021 09:21
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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Killi Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçe katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı erken saatlerde Avcı ailesinin evine 2 kadın hırsız girdi. Hırsızlardan biri evin bahçesine girerken bir hırsız ise sokakta bekleyerek etrafı gözetledi. Değerli bir şey göremeyen hırsızlar masada duran yer fıstığını ve 4 bidon turşuyu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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