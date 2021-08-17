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Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, minibüsün çarptığı çoban hayatını kaybetti.
|17 Ağustos 2021 10:07
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Ö.K. (27) idaresindeki 58 TF 329 plakalı minibüs, Deliilyas beldesi Yeşilyurt Mahallesi Yayla mevkisinde, koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan Afganistan uyruklu çoban M.M'ye (24) çarptı.
M.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 koyun ise telef oldu.
Yaralanan sürücü, Altınyayla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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