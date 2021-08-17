Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
|17 Ağustos 2021 10:14
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Suya düşerek kaybolan Hüseyin Kaya'nın (21) bulunması için başlatılan çalışmaların üçüncü gününde, Selçik köyü mevkisindeki köprünün civarına gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, hazırlıklarını tamamlayıp yeniden suya girdi.
Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki ağaç dallarını temizledi.
Suyun içinde bulunan gencin cansız bedeni, karaya çıkarılarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Arama çalışmasını takip eden Kaya'nın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.
Hüseyin Kaya, 15 Ağustos sabah saatlerinde nehirdeki taşlara basarak karşıya geçerken dengesini yitirerek suya düşmüş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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