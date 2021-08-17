TŞOF Başkanı, şoför esnafına aşı olmaları çağrısında bulundu
|17 Ağustos 2021 10:23
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Apaydın, yazılı açıklamasında, okulların açılmasına az zaman kala kesintisiz bir eğitim dönemi için aşı tavsiyesinde bulundu.
Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağı müjdesinin özellikle servisçi esnafını mutlu ettiğini ifade eden Apaydın, okul servis araçlarının neredeyse 2 yıldır kontak açamadığını hatırlattı.
Apaydın, okulların kapanmasının tekrar gündeme gelmesinin asla istenmeyen bir durum olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Taşımalı eğitim sisteminde ihalelerin, plan programların, kayıtların başladığı bu süreçte, tekrar bir kapanma olmaması ve toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi tüm ticari araç mensubu şoför esnafımızla özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve yanlarında çalışan personellerini aşı olmaya davet ediyorum. Biz şoför esnafı olarak aşılanmanın artması için öğrenci velilerine de örnek teşkil etmiş olacağız."
Sektörde çalışanların aileleriyle birlikte milyonlarca kişi olduğunu vurgulayan Apaydın, toplum olarak bu sürecin atlatılabilmesi için eğitim sektörüyle bağlantılı olan tüm şoför esnafından aşı çağrısını dikkate almalarını, kendi sağlıkları ve çocukların sağlıkları için aşı olmayı ertelememelerini istedi.
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