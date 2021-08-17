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Gece öksürükleri 'boğaz reflüsü' belirtisi olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral:- "Mide asidi, ses telleri ve boğaz ile temas ettiğinde öksürme, ses kısıklığı, boğaz temizleme hissi, boğazda takılma ve yutamama hissi olabilir. Geceleri veya yemekten sonra öksürüyorsanız boğaz reflüsü olabilirsiniz"
17 Ağustos 2021 10:24
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Gece öksürükleri 'boğaz reflüsü' belirtisi olabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Mide asidi, ses telleri ve boğaz ile temas ettiğinde öksürme, ses kısıklığı, boğaz temizleme hissi, boğazda takılma ve yutamama hissi olabilir. Geceleri veya yemekten sonra öksürüyorsanız boğaz reflüsü olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, reflüden kaynanan kronik ve akut öksürükler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Vedat Göral, ağıza acı su gelmesi, göğüste yanmalar, midede ekşime, kuru öksürük ve ses kısıklığının reflünün belirtileri arasında bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hastalarda reflü, mide ekşimesi veya regürjitasyon öyküsü varsa öksürüğün reflüden kaynaklandığının düşünülmesi gerekir. Mide asidi, ses telleri ve boğaz ile temas ettiğinde öksürme, ses kısıklığı, boğaz temizleme hissi, boğazda takılma ve yutamama hissi olabilir. Geceleri veya yemekten sonra öksürüyorsanız boğaz reflüsü olabilirsiniz. Toplumda, kronik öksürük vakalarının en az yüzde 25-40'ı reflü hastalığı ile ilişkili olabilir.

Reflü gibi rahatsızlıklarda görülen öksürükler, kişilerin günlük yaşamlarını da oldukça rahatsız ediyor. Bu nedenle bazen kişi öksürük nedeniyle gereksiz yere öksürük kesici ilaçlar kullanabiliyor. Devam eden öksürüklerde mutlaka reflü olabileceği de unutulmamalı. Reflü hastalarının hepsinde öksürük de olmayabilir. Bazen öksürük, reflünün tek belirtisi de olabilir. Bu nedenle kişide öksürük varsa göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra gastroenteroloji muayenesi de gerekir. Öksürük eğer alerjiye bağlı ise alerji uzmanına da kontrole gidebilirsiniz."

- "Sorundan iki haftalık tedaviyle kurtulabilirsiniz"

Prof. Dr. Vedat Göral, öksürüğün mideden gelen asidin, yukarı doğru yemek borusuna, oradan boğaz ve ses tellerine doğru hareket etmesiyle oluşan bir durum olduğunu belirterek, kronik öksürük ile reflü hastalığı arasında bir bağlantı olsa da bu her zaman öksürüğün nedeninin reflü olmayacağını vurguladı.

Göral, şu bilgileri verdi:

"Kronik öksürük yaygın bir sorundur ve bir kişi, bu iki durumu aynı anda yaşayabilir. Bazen reflü, akciğer veya kulak burun boğaz hastalığı ile birlikte de olabilir. Dolayısıyla öncelikle akciğer hastalığı ve kulak burun boğaz muayenesi yapılmalı, eğer patoloji yoksa reflü olabileceği düşünülmelidir. Bu esnada mutlaka bir endoskopi ve bazı reflü testleri de yapılmalıdır. Endoskopi ve reflü testleri ile reflü teşhisi konulabilir.

Bu hastalığın tedavisinde, öksürük rahatsızlığın altında akciğer veya boğaz kanseri, astım gibi organik sebepler bulunmuyor ise öksürüğü gidermek için mevcutta bulunan asit oranını nötr edecek ilaç tedavileri, yani mide koruyucuları hekim tarafından verilir. Reflüye bağlı öksürük, sabah ve akşam alınan mide koruyucuları ile en geç 2 haftada düzelir. Sigara ve alkolün tüketilmemesinin yanı sıra reflüye neden olan gıdalardan uzak durulması gerekir."
Anadolu Ajansı
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