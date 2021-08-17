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Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi

Memurlar.net'in haberinin ardından Kütahya Gediz Belediyesi 10 kişilik memur alım ilanını iptal etti. Belediye'nin 10 kişilik ilanı kişiye özel nitelikler taşıyordu.
17 Ağustos 2021 10:38
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Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi

Kütahya Gediz Belediyesi, 28 Haziran'da 10 kişilik memur alımı için ilana çıkmıştı.

Memur alımında sözlü sınava kalan adaylar açıklandığında belge eksikliğinden KPSS taban puanları 60'a kadar düşmüştü.

Memurlar.net olarak bu ilanın kişiye özel bir alım olduğunu dile getirmiştik.

YAPILAN HABERİN ARDINDAN KİŞİYE ÖZEL ALIM İPTAL EDİLDİ

Gediz Belediyesi'nin memur alım ilanının iptal edildiğine dair duyurusu

KÜTAHYA İLİ GEDİZ BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI İPTALİ

Kütahya ili Gediz Belediyesinin 13/08/2021 tarihli ve 1180 sayılı yazısına istinaden ilk defa memur alım ilanı iptal edilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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