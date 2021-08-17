Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi
|17 Ağustos 2021 10:38
|+Aa- Yazdır
Kütahya Gediz Belediyesi, 28 Haziran'da 10 kişilik memur alımı için ilana çıkmıştı.
Memur alımında sözlü sınava kalan adaylar açıklandığında belge eksikliğinden KPSS taban puanları 60'a kadar düşmüştü.
Memurlar.net olarak bu ilanın kişiye özel bir alım olduğunu dile getirmiştik.
YAPILAN HABERİN ARDINDAN KİŞİYE ÖZEL ALIM İPTAL EDİLDİ
Gediz Belediyesi'nin memur alım ilanının iptal edildiğine dair duyurusu
KÜTAHYA İLİ GEDİZ BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI İPTALİ
Kütahya ili Gediz Belediyesinin 13/08/2021 tarihli ve 1180 sayılı yazısına
istinaden ilk defa memur alım ilanı iptal edilmiştir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|9 gümrük müdürlüğündeki personele geçmişe yönelik hizmet puanı verilecek
17 Ağustos 2021 08:37
|UN Women ile Aile Bakanlığı'ndan ortak proje
17 Ağustos 2021 08:10
|Karayolları'ndan 'köprü' açıklaması: Bozkurt'taki sele neden olamaz
17 Ağustos 2021 08:08
|Sınır hattında 7/24 takip: Hem elektronik hem fiziki koruma
17 Ağustos 2021 06:15
|Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem
16 Ağustos 2021 21:55
|Van'da sağlık ekipleri, düğüne gelen davetlilere aşı yaptı
16 Ağustos 2021 21:52
|Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
16 Ağustos 2021 19:51
|1149 internet sitesine erişim engellendi
16 Ağustos 2021 19:43
|İhale sonuçlandı. Bir ilimize daha yeni cezaevi yapılıyor
16 Ağustos 2021 17:44
|Kadına uçan tekme atan zabıtanın görevine son verildi
16 Ağustos 2021 16:30