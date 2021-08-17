Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kulislerde konuşulan ortak planı
|17 Ağustos 2021 10:47
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlıklarının bir dönem daha devam etmesini istedi.
Bu açıklama iki başkanın da olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek olarak yorumlandı.
Şimdiden yıpratmak istememek, belediyeleri elde tutmak ve kendi adaylığı gibi birçok ihtimal bu çıkışın nedeni olarak sıralandı.
İki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir söz
Adaylık tartışmalarına ilişkin her iki partide konuşulan bir kulisi Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan," Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in ortak plan" başlıklı köşe yazısında aktardı:
"CHP ve İYİ Parti kulislerinde yüksek sesle söylenen şu:
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Millet İttifakı'nın diğer ortağı Meral Akşener'le birlikte planlandı. Yani, iki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir sözdü.
Hatırlayın, sık sık "İmamoğlu mu, Yavaş mı aday olacak" tartışmaları yapılıyordu. Dikkat edilecek olursa, şimdi "Kılıçdaroğlu mu Akşener mi aday olacak" sorusu konuşuluyor. Bu nedenle her iki partiden görüştüğüm isimler, genel başkanların stratejisinin işe yaradığını söylüyor."
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