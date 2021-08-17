Bursa'da ölü yunuslar karaya vurdu
Bursa Mudanya'da, 3 köyün sahiline peş peşe yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu. Geçen hafta da bir yunus ölü bulunmuştu. Bölge sakinleri yunus ölümlerinin araştırılmasını istiyor.
|17 Ağustos 2021 10:50
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Bursa'da dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline yetişkin ölü yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu.
Kentte son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunus balıkları, görenleri tedirgin ediyor.
Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı.
NEDENİ BALIKÇI AĞLARI MI?
Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunus balıklarının balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor.
Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanmasını istiyor.
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