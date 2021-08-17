https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da ölü yunuslar karaya vurdu

Bursa Mudanya'da, 3 köyün sahiline peş peşe yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu. Geçen hafta da bir yunus ölü bulunmuştu. Bölge sakinleri yunus ölümlerinin araştırılmasını istiyor.
17 Ağustos 2021 10:50
+Aa- Yazdır
Bursa'da ölü yunuslar karaya vurdu

Bursa'da dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce sahiline yetişkin ölü yunus balıklarının cansız bedenleri vurdu.

Kentte son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunus balıkları, görenleri tedirgin ediyor.

Geçtiğimiz hafta Mudanya Arnavutköy'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı.

NEDENİ BALIKÇI AĞLARI MI?

Bu kez üç sahile peş peşe vuran yunus balıklarının balıkçı ağlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanmasını istiyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bozkurt'taki selde insanlar anılarını da kaybetti
17 Ağustos 2021 11:05		 Türkiye'de temmuz yağışları geçen yıla göre yüzde 35 arttı
17 Ağustos 2021 11:03
Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
17 Ağustos 2021 10:58		 Gece öksürükleri 'boğaz reflüsü' belirtisi olabilir
17 Ağustos 2021 10:24
Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor
17 Ağustos 2021 09:53		 'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
17 Ağustos 2021 09:40
Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor
17 Ağustos 2021 09:14		 Aşı için ikna edilen 1 kişi, 3 kişinin canını kurtarıyor
17 Ağustos 2021 07:20
Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin
17 Ağustos 2021 07:03		 Hava sıcaklığı iç kesimlerde artacak - Haritalı
17 Ağustos 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Bozkurt'taki selde insanlar anılarını da kaybetti11:03 - Türkiye'de temmuz yağışları geçen yıla göre yüzde 35 arttı11:02 - Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı iddiası11:00 - 'İlk altı ay 2 bin 989 patent başvurusu, 638 ürün tescili yapıldı'10:58 - Türk savunma sanayisinde yerli motor için geri sayım10:58 - Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
10:50 - Bursa'da ölü yunuslar karaya vurdu10:47 - Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kulislerde konuşulan ortak planı10:46 - Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle10:43 - Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yüzde 88,4 arttı10:38 - Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi10:24 - Gece öksürükleri 'boğaz reflüsü' belirtisi olabilir
10:23 - TŞOF Başkanı, şoför esnafına aşı olmaları çağrısında bulundu10:20 - Arkadaşı tarafından tüfekle vurulan16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi10:17 - Akademik alımda, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz hakkı neden yok!10:14 - Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu10:13 - Altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı?
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Memur zammı pazarlığında son hafta
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini yaraladı, yengesini öldürdü
Hizmet birimi başka şehre taşınan kamu personelinin gitme dışında başka seçeneği var mı?
Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor. Yalan habere 5 yıla kadar hapis
Kaybolan minik Zümra'dan acı haber geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil cibran 2
amfide ders almak 2
karakalem 2
bal böceği burcu 1
Turhan tekin 1
afganistan'dan kaçış 1
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 1
can sıkıntısını yenme 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
Öğrenme kulesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam