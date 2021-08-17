Türkiye'de temmuz yağışları geçen yıla göre yüzde 35 arttı

- Türkiye'de temmuz ayı yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35, uzun yıllar ortalamasına kıyasla da yüzde 16 artış gösterdi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde temmuz yağışlarındaki artış dikkati çekti.

Geçen ay ülkede ortalama 19 milimetre yağış görüldü. 1981-2010 dönemi yağış normali 16,4 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 14,1 milimetre yağış kaydedildi.

Böylece yağışlarda uzun yıllar normaline göre yüzde 16, geçen yılın temmuz yağışlarına kıyasla yüzde 35 artış kayıtlara geçti.

- Yağışlı gün sayısı Kars ve Ardahan'da 20 günün üzerine çıktı

Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalış gösterdi.

Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi ise normalinin iki katından fazla yağış aldı.

Temmuzda il genelinde en fazla yağış 235 milimetre ile Rize'de, en az yağış 1 milimetre ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedilirken normaline göre en fazla azalış yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.

Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı tespit edildi.

- Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar 2020'ye göre yüzde 100'den fazla arttı

Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışı 20,6 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 23,3 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 4,8 milimetrede kalmıştı. Yağışlarda normaline göre yüzde 12 azalış olurken yıllık bazda meydana gelen büyük artış dikkati çekti.

Ege Bölgesi'nde ise temmuz yağışı 7,7 milimetre oldu. Bölgenin normali 11,1 milimetre iken Temmuz 2020'de yağış 6,6 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 31 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 17 artış gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nin ise temmuz ayı yağışı 5,8 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 8,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 2,3 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 azalış olmasına karşın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100'den fazla artış görüldü.

- İç Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar normale göre yüzde 40 azaldı

Söz konusu ayda İç Anadolu Bölgesi'nin yağışları ise 7,5 milimetre olarak belirlendi. Normali 12,4 milimetre olan bölgenin Temmuz 2020 yağışı 5,7 milimetre olmuştu. Normaline göre yüzde 40 azalış görülen bölgedenin temmuz yağışında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artış tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise geçen ay yağış 61,8 milimetre oldu. Normali 37,4 milimetre olarak kaydedilen bölgede geçen yılın aynı ayında yine 37,4 milimetre yağış kayıtlara geçmişti. Yağışlar geçen ay normaline ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 65 arttı.

Temmuz ayında, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışın 17,1 milimetre olduğu kaydedildi. Bölgenin normali 15,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 23,1 milimetre olmuştu. Yağışlarda normaline göre yüzde 9 artış görülürken Temmuz 2020'ye kıyasla yüzde 26 azalış gerçekleşti.

Söz konusu ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağış 2,3 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 1,2 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 2,6 milimetre olarak kaydedilmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 92 artış belirlenirken yıllık bazda yüzde 12 azalış görüldü.