https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hızlı tren hatlarına yönelik deprem erken uyarı sistemi geliştirilecek

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından AFAD iş birliğinde yürütülen proje kapsamında geliştirilecek sistem sayesinde risklerin azaltılması hedefleniyor- İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar:- "Ülkemizde sismik açıdan birçok aktif fay hattı var. Bazı tren hatları da bu fay hatlarının üzerinden geçiyor.
17 Ağustos 2021 11:29
+Aa- Yazdır
Hızlı tren hatlarına yönelik deprem erken uyarı sistemi geliştirilecek

- Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında geliştirilecek hızlı tren deprem erken uyarı sistemiyle risklerin azaltılması amaçlanıyor.

GTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Can Zülfikar, AA muhabirine, AFAD'ın desteklediği proje kapsamında çalışmaların 2019 yılında başladığını belirtti.

Zülfikar, projenin 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bazı çalışmalara ara verdiklerini belirterek, 5 kişilik bir ekiple 2022 yılının eylül ayında projenin bitirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Proje doğrultusunda hızlı tren hatları için bir erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştıklarını ve projede AFAD'ın sismik ağını kullanacaklarını aktaran Zülfikar, AFAD'ın sismik ağının yanı sıra tren hatları boyunca daha yoğun sismik cihazlara ihtiyaç duyulacağını söyledi.

- "Türkiye afetlere müdahalede çok gelişti"

Geçen sürede Kocaeli bölgesinde son dönemlerde olan depremleri çalıştıklarını vurgulayan Zülfikar, şunları kaydetti:

"4,5 ve üzerinde 6 tane deprem var. Bu depremlerden elde edilen kayıtları kullanarak, p dalgasının varışını ilk 3 saniyede tespit edip bunu ilgili yerlere iletebilecek durumdayız. Ülkemizde sismik açıdan birçok aktif fay hattı var. Bazı tren hatları da bu fay hatlarının üzerinden geçiyor. Olası bir deprem durumunda bizim hızlı trenleri bilgilendirmemiz gerekiyor çünkü bu yer hareketine göre, hızlı trenin ya hızını azaltması ya da belli bir mesafede durması gerekiyor. Yurt dışında, özellikle Japonya'da 1960'lı yıllardan itibaren bu, trenlerde uygulanan bir sistem. Daha sonrasında İtalya ve Amerika'da, Tayvan'da, Çin'de uygulandı. Bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. AFAD yetkilileriyle görüştük, projemizi hazırladık ve kabul edildi. 2015 yılında Sendai'de yapılan bir projede alınan karara göre, 2030 yılına kadar Sendai programına katılan ülkeler için bu erken uyarı sistemlerinin kurulması isteniyor. Türkiye afetlere müdahalede çok gelişti ama artık Sendai'de de söylenen, afetlere müdahale değil, afet gelmeden riskin azaltılması. Riskin azaltılmasındaki yöntemlerden biri de erken uyarı sistemleri."

Sistemin AFAD'ın üzerinden çalışmasının planlandığını ve erken uyarı sistemleri konusunda AFAD'ın yetkili olduğunu anlatan Zülfikar, "Veri, anlık, milisaniyelerle ulaştırılacak. Birçok depremde, sadece hızlı tren demeyelim, diğer tren hatlarında da raydan çıkma çok görünen vaka. Bunların önlenmesi için bu sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

- "Trenin durdurulması ve riskin azaltılması gerekiyor"

Doç. Dr. Zülfikar, şu anda algoritma geliştirme aşamasında olduklarını ve sistemin kurulması aşamasında, tipik ucuz maliyetli ivmeölçer cihaz kullanılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu cihazların yoğun bir şekilde kullanılması gerekiyor. Fay hatlarının geçtiği hatlarda, ivmeölçer cihazlarının daha yoğun şekilde kullanılması gerekiyor. Belki her bir kilometrede kullanılacak ama faydan uzak olan yerlerde 5 kilometrede bir kullanılabilir. Deprem dalgasının hızına göre bunların da konumlandırılması gerekecek. Biz şu anda sadece hızlı tren hatlarından konuşuyoruz ama bu cihaz sadece bu hatlarda değil, kritik tesislerde kullanılabilecek bir şey. Daha öncesinde İGDAŞ firması, tüm şebekelerine bu cihazlardan yerleştirmişti. Şu anda İstanbul'da İGDAŞ'ın 800'ün üzerinde bu tür cihazları var. Bu dünyada bildiğim kadarıyla Tokyo'da var. Böyle geniş ivmeölçer ağı Tokyo gazın var. Sonrasında benim bildiğim İstanbul'da kullanılıyor. Böyle ucuz maliyetli ivmeölçer ağlarını kritik tesislere kurmanız gerekiyor ki, depremin yıkıcı dalgası gelmeden önce otomatik kapamaların yapılması ya da hızlı tren hatlarında olduğu gibi hızın azaltılması, trenin durdurulması ve riskin azaltılması gerekiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında geriledi
17 Ağustos 2021 13:09		 Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi
17 Ağustos 2021 12:32
Dolar gün ortasında düşüşe geçti
17 Ağustos 2021 12:20		 Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
17 Ağustos 2021 12:00
5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir
17 Ağustos 2021 11:28		 Türk savunma sanayisinde yerli motor için geri sayım
17 Ağustos 2021 10:58
Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle
17 Ağustos 2021 10:46		 Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yüzde 88,4 arttı
17 Ağustos 2021 10:43
TŞOF Başkanı, şoför esnafına aşı olmaları çağrısında bulundu
17 Ağustos 2021 10:23		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
17 Ağustos 2021 10:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü kurudu, kuşlar ölmeye başladı12:54 - Trakya'da kuraklık nedeniyle dantel böceğinin popülasyonu arttı12:44 - Sokak köpeğine kötü muamelede bulunan belediye çalışanına soruşturma12:32 - Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi12:32 - Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
12:32 - 'Yazlıkçı' gibi davranan FETÖ'cülerin kaçma planını güvenlik güçleri bozdu12:30 - Filyasyon ekibindeki başörtülü hekime hakarete eden CHP'liye dava12:27 - Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti12:26 - Antalya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü12:24 - Binalardan alınan örnekte 2 bin yıllık deniz kabuğu çıktı12:20 - Dolar gün ortasında düşüşe geçti
12:06 - 'Sesimi duyan var mı?' ürperişi12:06 - Vergide pişmanlık broşürü yayımlandı12:00 - Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....11:57 - Ankara için okul servis ücretleri belli oldu11:50 - Galatasaray'dan Marcao açıklaması
11:46 - Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu hastanelik ettiler!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Selin vurduğu Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi
Perakende ticarette yeni dönem: Gıda fiyatlarını düşürecek hamle
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini yaraladı, yengesini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bipolar bozukluk 2
tedavülden kalkan cümleler 3
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 1
Çocukluğunu özlemek 2
Öğrenme kulesi 1
güneş yanığı 2
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
sokak lezzetleri 1
semizotu 1
Turhan tekin 1
SON İLANLAR
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam