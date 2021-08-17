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Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ağır hasar binalar dışında tüm noktalara enerji verildiğini duyurdu.
17 Ağustos 2021 12:32
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Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ağır hasar binalar dışında tüm noktalara enerji verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son günlerde Batı Karadeniz'de gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere toplam 9 ilçeyi etkileyen sel afeti sonrası sular altında kalan bölgedeki trafo merkezleri, Başkent EDAŞ ekibinin yoğun çalışmasıyla büyük oranda temizlendi.

Sele kapılarak kaybolan veya zarar gören şebeke unsurlarının yenileri bölgeye getirilerek montaj çalışmalarına başlandı. Başkent EDAŞ, bölgede 511 personel, 195 araç, 133 jeneratör, 3 mobil trafo merkezi, 5 drone ile çalışmaya devam ediyor.

Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle belirli noktalar enerjilendirilirken, konuşlanan 511 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla onarım işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliği ile Türkiye tarihinde ilk kez ulaşılamayan köylere helikopterle jeneratör sevki gerçekleştirilmeye başlandı.

Bozkurt başta olmak üzere ilçelerin büyük bölümünde sokak aydınlatma şebekelerine yeniden enerjilendirme yapılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve STK çalışanlarına enerji sağlanıyor.

Kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ve ağır hasar binalar dışında enerji verilebilecek tüm noktalar enerjilendirildi. İlgili köylerdeki muhtar ve azalarla AFAD koordinasyonunda iletişime geçilmeye devam ediliyor.

Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle enerji verilebilecek noktalar beslenerek jeneratörler ve arıza onarımları yapılan şebeke unsurlarıyla birlikte afet nedeniyle enerjisiz kalan trafoların tamamı enerjilendirildi. Jeneratörlerin bağlı olduğu noktalara gelen hatların onarımları da tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Kastamonu'daki tüm çalışanlarına çetin şartlarda gösterdikleri fedakarca mücadele için müteşekkir olduğunu ifade etti.

Samsa, şunları kaydetti:

"Kastamonu ilimizde gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla bölge halkımızın yaşadığı zorluklar konusunda elimizden gelen desteği sağlamayı görev biliyoruz. Bu anlamda, haber aldığımız andan itibaren görevli ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla bölgeye intikal ederek çalışmalarımıza başladık. Bu felaketin başından beri bize desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve diğer tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sayelerinde enerjisiz kalan bölgelere helikopterlerle jeneratörlerimizi ileterek halkımızın enerji ihtiyacını sağladık. Biz insanımıza hizmet etmeye, böyle zorlu zamanlarda yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına, bölgedeki felaket sebebiyle can veren vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerimi, zarar gören vatandaşlarımıza da en derin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Anadolu Ajansı
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