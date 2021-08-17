Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|17 Ağustos 2021 11:34
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.
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