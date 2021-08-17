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Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu buluyoruz

Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz. Umarım eylemde de bunları görürüz.' dedi
17 Ağustos 2021 11:35
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi..

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

'Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişiklerin gelişmesinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu biliyoruz'

'Libya'daki durum Afganistan'daki durum hakkında bilgi verdim. Körfez ülkeleri arasındaki durumun yeniden normalleşmesi bölgenin kalkınma açısından önemlidir'

'Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün'de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci var. Suriyeli göçmenlerin artık ülkelerine geri dönmesi için daha önce 4'lü bir inisiyatif olmuştu. Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde dönmeleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

'Afganistan'daki son gelişmeleri de değerlendirdik. Suriyeli göçmenlerin artık onurlu, gönüllü ve güvenli olarak geri dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim de Mısır dahil ülkelerle ilişkilerimizde yeni sayfalar açılıyor.'

'Gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti Afganistan'da. Tüm şehirlerde ilerlediler. Ghani ülkeyi terk etti ve Taliban Kabil'e girdi. Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz Taliban da dahil buna. Şu anda bazı bölgelerde panik var'

'Havaalanında bizi üzen görüntüler oldu. Bazı kardeşlerimiz vefat etti. Biz havalimanında askeri tarafın yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Tahliyeler devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil diğer ülkelerin tahliyelerine de destek veriyoruz'

'Biz Taliban dahil tüm taraflar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'

Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz.'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki Taliban dönemiyle ilgili, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Biz tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Havaalanının güvenliğini biz yürütüyorduk. Bunların hepsini görüşeceğiz. Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz. Umarım eylemde de bunları görürüz." dedi.
Memurlar.Net
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