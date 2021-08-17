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Apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaybolan ve yaşadığı apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan 2,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
|17 Ağustos 2021 11:43
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Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki yaşadıkları evin önünde gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt'un ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte kız çocuğunu aramaya başladı. Bir süre sonra yaşadıkları apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan Zümra Nur Şenyurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Küçük kız, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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