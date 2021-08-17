'Sesimi duyan var mı?' ürperişi
Marmara Bölgesi'ni vuran Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle Avcılar'da yapılan sosyal deneyde afetin sembollerinden 'Sesimi duyan var mı?' çağrısını duyanlar ürperdi.
|17 Ağustos 2021 12:06
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Depremin İstanbul'da en fazla vurduğu 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı. Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışanlara yönelik ekiplerin "Sesimi duyan var mı?" diyen sesi defalarca dinletildi. Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı. Yoldan geçen yaşı 25'in üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.
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