Yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği 4 aydır yayınlanmadı

Bilindiği üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenleyen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.

Söz konusu Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, " Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak birimler ve değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir ." ifadesi yer almıştır.

Anılan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlanmıştır.

Ancak, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ikincil düzenlemede yer alması beklenen gizlilik dereceleri birimlerin tespiti, güvenlik soruşturmasının başlangıcından sonuçlanmasına kadar usulü diğer işlemler (tamamlanma süresi, kullanılacak form, yazışma yapılacak kurumlar vb.), olumsuz gelen güvenlik soruşturmasının değerlendirme komisyonunda görüşülmesi ve diğer sair hususlarla ilgili süreçler henüz netliğe kavuşmamıştır.

Tüm kamu kurumlarını yakından ilgilendiren bu yasal düzenlemeye dair iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, yasa gereği uygulamaya girmesi gereken ikincil düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede yayımlanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.