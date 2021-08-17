https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği 4 aydır yayınlanmadı

17 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hakkında uygulamaya yön verecek ikincil düzenleme olan yönetmelik düzenlemesi hala uygulamaya girmedi!
17 Ağustos 2021 14:14
+Aa- Yazdır
Yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği 4 aydır yayınlanmadı

Bilindiği üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenleyen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.

Söz konusu Kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak birimler ve değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." ifadesi yer almıştır.

Anılan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlanmıştır.

Ancak, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ikincil düzenlemede yer alması beklenen gizlilik dereceleri birimlerin tespiti, güvenlik soruşturmasının başlangıcından sonuçlanmasına kadar usulü diğer işlemler (tamamlanma süresi, kullanılacak form, yazışma yapılacak kurumlar vb.), olumsuz gelen güvenlik soruşturmasının değerlendirme komisyonunda görüşülmesi ve diğer sair hususlarla ilgili süreçler henüz netliğe kavuşmamıştır.

Tüm kamu kurumlarını yakından ilgilendiren bu yasal düzenlemeye dair iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, yasa gereği uygulamaya girmesi gereken ikincil düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede yayımlanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamu yönetiminde 'alacadana fıstık' kuralı
17 Ağustos 2021 13:51		 Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
16 Ağustos 2021 12:00
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
15 Ağustos 2021 12:30		 Gençlik ve Spor Bakanlığında ders ücreti karşılığında eğitim verebilecek kamu personeli belirlendi
13 Ağustos 2021 09:01
5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor
12 Ağustos 2021 16:04		 Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor
12 Ağustos 2021 11:52
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
12 Ağustos 2021 10:00		 İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
12 Ağustos 2021 00:03
İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor
11 Ağustos 2021 16:17		 Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
11 Ağustos 2021 08:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı14:53 - Sel sularının arasında can pazarı14:51 - Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadıkları korku kamerada14:45 - Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı14:43 - MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte14:38 - Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:31 - Ağrı'da 'mobil onarım ekibi' köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor14:23 - Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu14:14 - Yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği 4 aydır yayınlanmadı14:14 - Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı14:04 - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi13:59 - 'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
13:55 - Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı13:51 - Kamu yönetiminde 'alacadana fıstık' kuralı13:49 - Tevfik Göksu: İBB kentsel dönüşüme 257 milyon TL bütçe ayırmış13:31 - Vakalar arttı, bazı hastane bölümleri korona servisine dönüştürüldü13:21 - Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
amfide ders almak 2
bipolar bozukluk 2
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
norovirüs 1
ne kadar soğukkanlısınız 1
Öğrenme kulesi 1
Turhan tekin 1
can sıkıntısını yenme 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam