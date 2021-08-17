Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.