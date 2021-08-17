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Filyasyon ekibindeki başörtülü hekime hakarete eden CHP'liye dava

İddianamede sanığın "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor
17 Ağustos 2021 12:30
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Filyasyon ekibindeki başörtülü hekime hakarete eden CHP'liye dava

Bahçelievler Belediyesinde koronavirüs testi için beklerken filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğünde diş hekimi olarak görev yaptığı ancak pandemi sebebiyle filyasyon ekibinde çalıştığı belirtilerek, ekibin 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, test sırasında sanık İsmail Hakkı Temel'in, müşteki Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarılarak, müştekinin sürüntü örneği almak için maskesini çıkarmasını istediği sanığın, "Haklıyım ama yani, senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bunun üzerine müştekinin, hakaret içerikli sözleri nedeniyle sanıktan şikayetçi olduğu dile getirilen iddianame, Temel'in ifadesine yer verildi. Temel, müştekiye yönelik kullandığı şaka maksatlı ifadelerin yanlış anlaşıldığını, hakaret etme kastıyla hareket etmediğini ve yanlış anlaşılması nedeniyle müştekiden özür dilediğini söyledi.

İddianamede, tanıkların bir kısmının iddiaları doğrular mahiyette beyanda bulundukları, bir kısmının ise sanığın müştekiye yönelik hakaret içerikli söz söylediğini duymadıkları ifade edilerek, sanığın olay tarihinde filyasyon ekibinde görevli doktor olan müştekiye hitaben sarf ettiği sözlerin ortamın aleni olması dikkate alındığında hakaret suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık İsmail Hakkı Temel'in "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Anadolu Ajansı
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