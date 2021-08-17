Köpeğe şiddet uygulayan belediye çalışanına soruşturma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Olay, Ericek Mahallesi'nde yaşandı. Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalıştığı belirtilen bir görevli evin içerisine giren köpeği çıkartmak için boynuna tasma geçirdi. İpin ucundan tutan görevli köpeği sürükleyerek dışarı çıkarttı.

KÖPEĞE ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Yerinden kalkamayan köpeği sürükleyerek işkence eden şahısların cezalandırılmasını isteyen hayvanseverler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Siverek Belediyesinden yapılan açıklamada, "14 Ağustos 2021 tarihinde mahalle muhtarının ilgili müdürlüğümüze hasta bir can dostun olduğu ihbarı üzerine personelimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemede lavabodaki dostumuzun ağız ve göz bölgelerinde kan oluğu saptanmıştır. Bunun üzerine görevli personel can dostumuzun kuduz olma şüphesi olduğunu ve durumun İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilmesi yönünde görüş beyan etmiştir" denildi.

SÜRÜKLENEN KÖPEK ÖLDÜ

Açıklamanın devamında, "Mahalle muhtarının 'köpeği çıkarın' ısrarı üzerine can dostumuz olduğu yerden çıkarılarak yapılan ilk incelemede yılan tarafından ısırıldığı tespit edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen can dostumuz kurtarılamamıştır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze zaman zaman gelen yaralı veya saldırgan hayvan ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, aldıkları yardıma ihtiyacı olan hayvanları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine göndermektedir. Burada rehabilite edilen hayvanlar yeniden doğal ortamına salınmaktadır" ifadelerine yer verildi.