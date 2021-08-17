180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü kurudu, kuşlar ölmeye başladı
|17 Ağustos 2021 13:05
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Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında
'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı
ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş
patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi
180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı
olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri
bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.
'Flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nün büyük bir bölümü, bilinçsiz
yer altı sulama ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. İlçenin atık suyuyla
can bulmaya çalışan gölde kuş ölümleri de görülmeye başlandı. Şu an sadece diğer
yıllara oranla sayısı da az olan flamingoların olduğu gölde, diğer kuş türleri
göç ederken, 100'e yakın yavru martı öldü. Kuşların yuvaları ise boş kaldı.
Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, 50 yıl önce
göldeki su seviyesinin bir insanın bel hizasında olduğunu ve o dönem yürüyerek
kuşların üreme alanı olan ve halk tarafından 'Yassı Ada' olarak adlandırılan
adaya kadar gidebildiklerini hatırlattı. Şu an kuraklık nedeniyle kuşların üreme
alanı olan adaların boş olduğunu belirten Uludağ, şunları söyledi:
''50 yıl önce su çoktu. Ama şu anki kuraklık çok kötü oldu. Ben bu yaşıma kadar
bu seviyede kuraklık görmedim. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo
ve angut görüyoruz. Diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100'den fazla
kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım. Yakınımızda Kızılırmak
Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilerek göllerimiz kurtulabilir.''
Kuş ölümlerini görmek istemediklerini dile getiren Uludağ, ''Tuz Gölü'nde ölen flamingo yavruları içimizi acıttı, onlar susuzluğa dayanamazlar, şimdide Düden Gölümüzde hasıl oldu. Su israfın önüne geçmemiz lazım. Çiftçilerimiz artık vahşi sulamayı bırakması lazım. Bölgemiz kuru tarıma yönlendirilmesi gerekmektedir. Ev hanımlarının su harcamalarına dikkat etmesi gerekmektedir'' diye konuştu.
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