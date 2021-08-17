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Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 16 yaşındaki Mirkan Alpay, trafik kontrolü yapan polisleri görünce motosikletin ışıklarını söndürüp geri dönerek ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada karşıdan gelen otomobil, ışıkları kapalı olduğu için fark edemediği motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay hayatını kaybetti.
|17 Ağustos 2021 13:21
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Kaza, Akyaka Mahallesi kavşağında gece saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mirkan Alpay (16) ile arkadaşı ana yolda motosikletle ilerledikleri sırada yolda polis kontrolü olduğunu fark etti. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü denetime takılıp ceza yememek için farlarını kapatarak ters yönden yukarı doğru çıkmaya başladı. O sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışan motosikletteki Mirkan Alpay hayatını kaybederken, motosiklette bulunan diğer kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Mirkan Alpay'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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