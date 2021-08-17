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MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte

Ankette, '24 Haziran 2018'de yapılan (en son yapılan) genel seçimde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz' sorusu yöneltildi. 24 Haziran seçimlerindeki 'Oy kullanmadım' diyen yüzde 13'lük seçmene, yüzde 5 ilk kez oy kullanacak 'genç seçmen' eklendi.
17 Ağustos 2021 14:43
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MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte

Yarın bir genel seçim olsa, 24 Haziran'da oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi? sorusuna, yüzde 50 'Evet' yanıtı verdi. Yüzde 42 'Hayır, yüzde 8 'Kararsız/Cevap yok' çıktı.

'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?' sorusunun sonuçları şöyle hesaplandı: AK Parti 31.40, CHP 20.95, İYİ Parti 13.63, HDP 7.75, MHP 7.03, Gelecek Partisi 2.67, DEVA Partisi 2.47, SAADET 1.42. Araştırma sonucunda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu sonuçlar oy kullanacağını ifade eden seçmenlerin verdiği cevaplara göre istatistiksel değerlendirmeye alınmışlardır. Bazı araştırmalarda % 30 ları bulan yüksek kararsız oranlarının OY KULLANMAYACAĞINI SÖYLEYEN SEÇMENLE kararsız
seçmenin toplamı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu noktada her seçimde % 10-17 arası sandığa şu yada bu nedenle gitmeyen seçmen vardır. Biz araştırma sonuçlarımızı sandığa gideceğini söyleyen seçmen üzerinden ölçümledik.

Kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken MAK Danışmanlık olarak son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek, Deva yükseliş trendiyle dikkat çekiyor. Diğerleri başlığı altında özellikle yeni kurulan ama halen isim ve logoları yeterince bilinmeyen partiler ifade edilmektedir."

Ankette, kararsızların dağılımıyla elde edilen sonuç ise şöyle: AK Parti 33.9, CHP 22.72, İYİ Parti 14.7, HDP 8.4, MHP 7.71, Gelecek 2.9, DEVA 2.72, SAADET 1.55.

Araştırmanın bu kısmında şu not düşüldü: "Kararsızların matematiksel dağılımı yukarıdaki tabloyu çıkarsa da; deneyimlerimiz kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğunu göstermektedir. Yine de kararsızları matematiksel dağılımla göstermek pratik bir okuma imkanı sağlayacaktır."
Memurlar.Net
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