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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
17 Ağustos 2021 14:04
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, huzur ve güvenliğin teminatı Türk komandolarının, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 1'i de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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