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Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı

Selde suyla dolan evden iki çocuğunu çıkarmayı başardı. Komşularının son bir çabayla kendisine uzattığı yardım eline ise uzanamadı. Sevda Ergün, Kastamonu Bozkurt'taki selde hayatını kaybetti.
17 Ağustos 2021 14:14
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Kastamonu'da Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta taşması sonucu Bozkurt ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Sular yükselince çaresiz kalan Sevda Ergün çocuklardan birini ip uzatan komşusunun yardımıyla üst kata yollamıştı. Diğer çocuğunu sırtına alan genç kadını komşuları yukarı çekecekti. Ancak Ergün bir anda sırtındaki çocuğu ile suya düştü. Çocuk şans eseri tahtanın üzerinde kalırken anne sele kapıldı.

Felaketin ortasında, suyla dolan evden iki çocuğunu çıkarmayı başaran anne komşularının son bir çabayla kendisine uzattığı yardım eline ise uzanamadı.

Geride bıraktığı eşi Recep Ergün, çocuklarına sarılarak yaşadıklarını unutmaya, hayata tutunmaya çalışıyor.

Sel felaketinin yaşandığı gün işte olduğunu, eşinin kendisini aramasından sonra evine geldiğini anlatan Recep Ergün, şunları kaydetti;

"Çıktım geldim fakat yetişemedik, eve giremedik"

11 yıldır burada oturuyorum. Sel felaketi nedeniyle eşimi kaybettim. Ben işte çalışıyordum. Eşim beni aradı, sel başladı dedi. Çıktım geldim fakat yetişemedik, eve giremedik. Çocuklardan birini arka balkondan üst kata uzatıyor ipe bağlatıp. Üst kattaki amca çekiyor onu. İkinciyi de omuzuna alıyor. İkisi birlikte düşüyorlar. Çocuk kurtuluyor Allah'ın mucizesi bir tahtanın üzerinde kalıyor. Fakat eşim olduğu yerde kayboluyor.

Devletimiz yanımızda oldu her konuda. Allah'tan gelen bir şey. Gecesi gündüzüyle bizi aradılar. İçişleri Bakanımız olsun görüştü yanıma geldi. Milletvekillerimiz geldi destek oldular Allah razı olsun.

TRT
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