https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu

Antalya'da falezler üzerindeki bir parkta erkek cesedi olduğunu duyan vatandaşlar, film izler gibi polis ekiplerinin çalışmalarını izledi.
17 Ağustos 2021 14:23
+Aa- Yazdır
Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda bugün öğle saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan itfaiye yardımıyla indirilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki meraklı vatandaşlar ise hem denizden hem de parktan film izler gibi olayı izledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin 20-25 yaşlarında olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
17 Ağustos 2021 13:21		 Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu hastanelik ettiler!
17 Ağustos 2021 11:46
Apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
17 Ağustos 2021 11:43		 Arkadaşı tarafından tüfekle vurulan16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
17 Ağustos 2021 10:20
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
17 Ağustos 2021 10:14		 Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
17 Ağustos 2021 10:07
Afet algımız da haritalar da değişiyor
17 Ağustos 2021 09:26		 Çalacak bir şey bulamayınca turşu çaldılar
17 Ağustos 2021 09:21
Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı
17 Ağustos 2021 07:25		 10 savcı görevlendirildi: DNA'dan kimlik tespiti
17 Ağustos 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı14:53 - Sel sularının arasında can pazarı14:51 - Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadıkları korku kamerada14:45 - Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı14:43 - MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte14:38 - Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:31 - Ağrı'da 'mobil onarım ekibi' köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor14:23 - Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu14:14 - Yeni güvenlik soruşturması yönetmeliği 4 aydır yayınlanmadı14:14 - Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı14:04 - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi13:59 - 'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
13:55 - Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı13:51 - Kamu yönetiminde 'alacadana fıstık' kuralı13:49 - Tevfik Göksu: İBB kentsel dönüşüme 257 milyon TL bütçe ayırmış13:31 - Vakalar arttı, bazı hastane bölümleri korona servisine dönüştürüldü13:21 - Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
güneş yanığı 2
ne kadar soğukkanlısınız 1
Çocukluğunu özlemek 2
karakalem 1
Mamafih 1
aşure günü 2
norovirüs 1
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 2
Turhan tekin 1
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam