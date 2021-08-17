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Ağrı'da 'mobil onarım ekibi' köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "mobil onarım ekibi", köy köy dolaşıp köy okullarının bakım ve onarımını yaparak yüz yüze eğitime hazırlıyor.
17 Ağustos 2021 14:31
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Ağrı'da 'mobil onarım ekibi' köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor

Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sıva, boya, kaynak, tesisat ve elektrik ustalarından oluşturulan ekip, kırsalda bulunan okulların bakım ve onarımını yapmak için günün ilk saatlerinde köylere gidiyor.

Kırsalda 68 okulun bulunduğu ilçede çalışma yapan mobil ekip, okulların kapı, pencere, tesisat ve elektriklerini onarıp ardından sınıfların ve okulların dış cephelerini boyuyor.

Okullarda temizlik çalışması da yapan ekibe, gönüllü öğretmenler de destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ile köy okulunda çalışma yapan mobil ekip ile boyamada onlara yardım eden gönüllü öğretmenleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdür Tekin, AA muhabirine, okulların bakım ve onarımını yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Okul onarımlarının mobil ekiplerce yapıldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Okullarımızı sağlıklı bir şekilde eğitime açmak adına ihtiyaçları olan temizlik, hijyen malzemeleri ve maske ihtiyacımızı gideriyoruz. 31 Ağustos'a kadar bu ihtiyaçları giderip okullarımızı sağlıklı bir şekilde eğitime açmak istiyoruz. Bizim ilçeler ve il merkezinde mobil ekiplerimiz var. Bu ekipler okulların bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Gönüllü öğretmenlerimiz de zaman zaman mobil ekiplere yardımcı oluyor. "
Anadolu Ajansı
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