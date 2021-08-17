12. dönem Asttasak taburu atama bekliyor

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2016/12. DÖNEM MUVAZZAF ASTTASAK MEZUNLARI

Bizler; dış kaynaktan (üniversite mezunu olarak) 2015 yılında temin edilip 2016 yılında kursunu sorunsuz şekilde tamamlayarak mezun olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2016/12. Dönem Muvazzaf ASTTASAK kursiyerleriyiz (900 kursiyer astsubay ve 60 uzman çavuş kaynaklı kursiyer olarak toplamda 960 astsubay olarak 5 yıldır atama ve terfi bekliyoruz.)

Bizler kesinlikle "askeri öğrenci" statüsünde değiliz. Kursumuzu tamamlayana kadar "askeri kursiyer" statüsündeydik (Herhangi bir sofistike yaklaşıma yol açmaması adına; ilgili yasal mevzuat, yönerge, yönetmelik ve kanunlarda her iki terimin tanımları ve ayrımları detaylı şekilde yer almaktadır.)

KURSA GİRİŞ SÜRECİMİZ

2015 Mart' ında KKK tarafından yapılan yazılı sınavda (toplamda 50 sorudan oluşan ve 4 yanlışın 1 doğru cevabı götürdüğü, 35 netin gerekli kılındığı bir test sınavından geçtik.) başarılı olduk. 2015 Mayıs' ında da spor ve sözlü mülakatlarımız PERTEM' de (Ankara) gerçekleştirilmiştir. Haziran 2015' te ise detaylı sağlık taramalarımız ve muayene işlemlerimiz Kara Harp Okulunda yapılmıştır. Ayrıca tüm işlemlerimizin ve okula girerken yapılan güvenlik soruşturmalarımızın 17-25 Aralık 2013' ten sonra yapılmış olması da önemli bir ayrıntıdır. Tüm temin faaliyetleri neticesinde; 20 Şubat 2016 tarihinde kursumuza Balıkesir General Kemal Kışlası, ASTTASAK Eğitim Tabur Komutanlığında resmi şekilde giriş yaptık ve kursa başladık.

KURS SÜRECİMİZ VE 15 TEMMUZ 2016 GECESİ

* 20 Şubat 2016' da kursa katılış yapan bütün kursiyerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir mensubu olmak adına intibak eğitimini tamamlayarak 12 Nisan 2016' da yemin etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar olan tüm eğitim süreci faaliyetleri, yazılı sınavları, denetlemeleri, sözlüleri ve spor sınavları neticesinde ise mezuniyet akademik ortalamalarımız belirlenmiştir (askeri okul transkriptlerimiz elimizde mevcuttur.).

* 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi olaylarında, hiçbir şekilde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs girişimimiz veya suça yardım ve yataklık gibi illegal yasa dışı faaliyetimiz olmamıştır (Savcılık rapor ve tutanaklarında vardır.). "Yat emri" verilmesi ile gece boyunca koğuşlarımızdan çıkmadık (15 Temmuz ve 26 Ağustos arası hiçbir şekilde birliğimizi terk etmedik, çarşı izinlerine dahi çıkmadık.).

* 31 Temmuz 2016' da çıkarılan 669 Sayılı KHK biziler kapsamadığı için; EDOK 'tan gelen emir ile kurstan mezun olana kadar (26 Ağustos 2016' ya kadar) kursumuza devam ettik.

KURSU TAMAMLAYIP İDARİ İZNE GÖNDERİLİŞİMİZ

15 Temmuz 2016 sonrasında eğitimlerimiz devam ederken güvenlik soruşturmalarından geçtik.

(15 Temmuz' dan 26 Ağustos' a kadar geçen süreçte farklı tarihlerde gelen isim listeleri sonucunda kursla ilişiği kesilenler olmuştur, sayıları 15-20 civarıdır.) 26 Ağustos 2016' da ise kursu tamamlamamıza müteakiben (geriye kalan 960 kursiyer) Kurs Bitirme Belgelerimiz ve İdari İzin Belgelerimizle birlikte memleketlerimize "süresiz" idari izne, yeni bir emir geldiğinde 24 saat içinde birliklerimize geri dönmek üzere evlerimize gönderildik (6 ay süreli olan kurs süreci, 20 Şubat ve 26 Ağustos arasında tamamladığından dolayı ve de 27-28 Ağustos hafta sonu tatili olduğu için, 26 Ağustos Cuma günü mesai saati bitiminde yasal olarak bütün kursiyerler kurstan başarılı bir şekilde mezun olmuştur.).

675 SAYILI KHK (29 EKİM 2016)

26 Ağustos 2016' da kurstan mezun edilerek idari izne yollanan bizlerin, alınan güvenlik tedbirleri neticesinde nasıp (atama) işlemleri yapılmamış, hiçbir neden gösterilmeden 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 675 Sayılı KHK (Madde 6-(1)) a ile ilişiğimiz kesilmiştir ("Kuvvet Komutanlıkları tarafından temin faaliyeti tamamlanmamış olan subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları hakkındaki işlemler iptal edilmiştir.").

Ancak bu KHK ve ilgili Madde hukuksal olarak hiçbir şekilde bizleri kapsamamaktadır.

Bunu gerek Anayasa Mahkemesinde ki emsal karar davamızı yürüten Avukat Prof. Dr. Ersan ŞEN TV de ki en son açıklaması ile gerekse bireysel olarak açtığımız davalarımıza bakan Milli Savunma Bakanlığı ile mağdur olmuş Astsubayların arasında arabulucumuz olan MIL Hukuk Bürosun da ki avukatlarımızın kesin bir şekilde ifade etmektedirler.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu üyesi olan aynı zaman AKİAD Genel Başkanı Avukat BİLGEHAN UTKU ve de ortağı Avukat EMRE ASAN bizlere sehven uygulanan bu kanunsuz işlemin bir an önce düzeltilerek telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilmelidir diyerek kamuoyuna yayınladığı açıklama aşağıdadır.

1.Avukat Prof.Dr.ERSAN ŞEN TV100 Anayasa mahkemesi açıklaması.

2.MIL Hukuk Bürosu Avukatları açıklaması

MAĞDURİYET SÜRECİMİZ BOYUNCA YAŞADIKLARIMIZ VE MARUZ KALDIĞIMIZ OLUMSUZLUKLAR

. Bedensel ve psikolojik sağlık sorunları: Wilms kanserine ve diğer kanser türlerine yakalanan devrelerimizle beraber, hak etmediği halde en zor şartlar altında çalıştığı işlerde yaralanan-sakatlanan, uzuvları kopan devrelerimiz bulunmaktadır (Etik olarak uygun olmayacağı için bu tarz mağduriyetler yaşayan devrelerimizin isimlerini vermedik. Ancak gerekli görülürse kendileri hakkında en ufak detayına kadar hazırlanan raporlarımız ve dosyalarımız mevcuttur. Gerekli görüldüğü hallerde bu devrelerimizin ya da ailelerinin izni ve rızası alınarak bu raporlar ve dosyalar ilgili makamlara sunulacaktır.).

. Hak etmediğimiz işlerde, zor koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyoruz: Aramızda atom fiziği, nükleer fizik, iktisat-ekonomi, kimya, eğitim bilimleri ve dilbilimi gibi alanlarda yüksek lisans veya uzmanlık yapan ve doktoraya hazırlanan devrelerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda dört temel dil becerisinde orta ve iyi düzeyde yabancı dil bilen devrelerimiz vardır (İngilizce, Almanca, Arapça, Kürtçe, Zazaca gibi). Ancak eğitim durumumuz ne olursa olsun birçoğumuz geçimini sağlamak adına beş yıldan beri hak etmediğimiz işlerde, sigortasız ve eksik maaşla veya asgari ücretin çok altında çalıştırılıyoruz. Geçimini sağlamak adına inşaatlarda sigortasız çalışan bir devremizin ayağına iki ton ağırlığındaki demir düşmüştür; devremiz maalesef ayak parmaklarını kaybetmiştir. Diğer bir devremiz ise gece vardiyasında benzin istasyonunda çalışırken, işten dönüşte geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Alanında uzmanlaşan öğretmen-dilbilimci-pedagog, mühendis, ekonomist, sigortacı, idareci, kimyager vs. olan bizler, hak etmediğimiz hayata maruz bırakılıyoruz. Kanaatimizce şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinde alnının akıyla eğitim alıp rütbe takmış kişilerin yeri; "A101-BİM kasiyerliği", şantiye veya benzin istasyonu değildir, olmamalıdır. Akademik düzeylerimize ve başarılarımıza nazaran ziyadesiyle absürt-paradoksal bir durumun içerisinde ayakta kalmaya çalışmaktayız.

. Nişanlı veya evli olan birçok devremiz ilişkilerini hem resmi anlamda hem özel anlamda bitirmek zorunda kalmıştır.

. Geleceğimiz yok edildi. İdeallerimiz elimizden alındı. Ne maddi ne manevi anlamda bir gelecek planlayamıyoruz.

. Beş yıldır özellikle psikolojik açıdan çok yıpranmış bulunmakta; sürekli kaygı ve endişe halindeyiz.

. Herhangi bir devlet memuriyetine KPSS' den çok yüksek puan alsak dahi atanmamız mümkün değil (Kaldı ki bizler, özellikle tüm bu yaşanılanlar neticesinde, kesinlikle memur olmak istemiyoruz. Bizim yegane ve tek isteğimiz üniformalarımız ve bugünkü rütbe-kıdemlerimizdir. Eğer memur olma amacı gütseydik bunu zaten bin bir türlü zahmete girmeden yapardık. Ancak bizler ideallerimiz doğrultusunda kendi çabalarımızla askeri okulu dış kaynak olarak kazandık ve bitirdik.).

. KKK 12. Dönem ATTASAK devresi içinde 60 civarı kadar uzman çavuş kaynaklı kursiyer astsubay da bulunmaktadır. Bu kursiyerler de kurs tamamlandıktan sonra astsubaylığa nasbedilmemiş ve tekrar uzman çavuş olarak kıtalara yollanmışlardır. KKK 12. Dönem ASTTASAK devresinden nasbedilip göreve başlatılan tek kişi, kadın İkmal Astsubay Çavuş P.S dur. Bu kişi, Kıbrıs vatandaşı olduğu için göreve başlatılan ve ilişiği kesilmeyen tek personeldir ve şu an TSK' da 2016 sicili muvazzaf olarak görev yapmaktadır.

MAĞDURİYETİMİZ BOYUNCA HAKLARIMIZI ALMAK ADINA BEŞ YILDA YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER

Mağdur edildiğimiz beş yıllık süre boyunca aldığımız eğitim ve terbiye çerçevesinde hakkımızı almak adına birçok yasal, idari ve hukuksal girişimlerde bulunduk. Bunlardan önemli olanları şu şekildedir:

. Emsal karar davamıza avukatımız Prof. Dr. Ersan ŞEN bakmaktadır. Emsal karar davamız şu an Anayasa Mahkemesindedir. Ersan ŞEN aynı zamanda katıldığı TV programlarında mağduriyetimizi hukuki çerçevede ifade etmektedir.

. TEMAD Hukuk Komisyonu üyeleri olarak bizlere sahip çıkan MIL Hukuk Bürosu Avukatları çıkan KHK'nın meslektaşlarımıza yanlış uygulandığını dile getirmiştir.

. Beş defa "memurlar.net" platformunda haberimiz yayınlanmıştır.

. 10.10.2019 tarihinde CNN Türk ekranlarında, Gazeteci Nedim ŞENER' in konuğu olan İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU, Nedim ŞENER' in 12. Dönem ASTTASAK devresinin durumuyla ilgili sorusuna; durumdan haberdar olduğunu mağduriyetlerimizin giderileceğini ve görevlere iade edileceğimizi ifade etmiş, biraz daha sabırla beklememizi istemişti.

. Birçok milletvekili KKK 12. Dönem ASTTASAK mağduriyetiyle ile ilgili Meclis' te konuşma yaptı veya Meclis' e önergeler sundu. Özellikle CHP, İYİ PARTİ ve MHP' li vekillerce 12. Dönem ASTTASAK devresinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis' te defalarca konuşma yapıldı, önergeler verildi.

. TV programlarında, kanallarda, sosyal medyada, haberlerde sürekli dile getirilmekteyiz (CNN Turk, NTV, FOX TV, Haber Turk, TV100 vb.). Özellikle Sn. Ahu ÖZYURT ve Sn. Hakan BAYRAKÇI, katıldıkları ve yönettikleri TV programlarında KKK 12. Dönem ASTTASAK devresini yakından takip etmektedirler.

. Hem iktidar hem muhalefet partileriyle (yeni kurulan partiler de dahil), milletvekilleriyle, parti il yetkilileriyle sürekli olarak yakın temas halindeyiz ve tüm görüşmelerimiz olumlu geçmiştir.

. Milli Savunma Komisyonu üyesi olan, özellikle asker kökenli CHP, MHP, İYİ Parti vekillerince, komisyonda zaman zaman gündeme getirildik.

. Gerek MSB ile gerek Kuvvet ile gerekse Okul ile devamlı olarak resmi yazışmalar yapmaktayız.

. Kendi adımıza, kendi avukatlarımız aracılığıyla açtığımız bireysel davalar ise dosya üzerinden görülmekte; Danıştay veya Anayasa Mahkemesinde devam etmektedir.

Siyasi partilerin 12.Dönem Astsubaylar için TBMM'ye vermiş olduğu önerge ve teklif örnekleri.

Yetkililerin 5 yıldır süren bütün hak arama adına yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi incelemesi için FACEBOOK sayfamızın linki aşağıdadır.

https://www.facebook.com/12.ASTTASAK

Rütbelerimiz ve üniformalarımız uğruna, ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan asla kaçınmayacağız.

Hem maddi hem manevi anlamda haklarımızı bütünüyle alana kadar, aldığımız devlet terbiyesi doğrultusunda, etik değerler ve üslup dikkate alınarak; gerek hukuksal anlamda gerek idari anlamda gerekse siyasi anlamda girişimlerde ve görüşmelerde bulunmaya devam etmeye kararlıyız. Neticede bizler, yaşanan bu elim süreç sonrasında, 5 yıllık süre zarfında defalarca kez güvenlik soruşturmalarından geçtik ve tamamından temiz çıktık; gerekirse tekrar tekrar soruşturma geçirmeye hazır ve razıyız. Biz KKK 12. Dönem ASTTASAK mezun devresinin tek ve yegane isteği, aziz Türk Milleti' nin huzurunda ettiğimiz "kutsal andımıza" sonuna kadar bağlı kalmak ve şanlı ordumuzda görev almaktır.

Bütün bu neticeler ışığında, tüm KKK 12. Dönem ASTTASAK Taburu mezun astsubayları olarak;

hakkımız olan şanımız, şerefimiz üniformamız ile bugünkü rütbe ve kıdemlerle birlikte geriye dönük tüm özlük haklarımızın talebini, gerçekten mağdur olmuş suçsuz günahsız vatan evlatları olarak, 15 Temmuzdan soran Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni alınan (17-18-19-20-21) Devreleri gibi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçtikten sonra atamalarımızın yapılmasıdır. Yüce devleti ve aziz milletinden saygılarımızla arz ve talep ederiz.