Sel sularının arasında can pazarı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı.
|17 Ağustos 2021 14:53
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Batı Karadeniz'de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en çok Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi etkilendi. Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, bir çok iş yeri ve bina zarar gördü. Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı.
Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Görüntüde, kayıt yapan vatandaşın, suya kapılarak giden vatandaşa, 'Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de' şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.
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