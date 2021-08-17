Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
|17 Ağustos 2021 14:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.
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