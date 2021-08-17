https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, "Genç hastaların tümüne yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diye düşünmesin. Yoğun bakıma da düşebiliyor insanlar" dedi.
17 Ağustos 2021 15:23
+Aa- Yazdır
Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, Delta varyantı nedeniyle gençlerin de Kovid-19'u ağır geçirebildiğine dikkati çekerek, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.

İzdeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşısız ya da eksik aşılı kişilerin oluşturduğunu belirtti.

Son haftalarda hastaneye başvuran Kovid-19 vakalarının arttığını söyleyen İzdeş, Delta varyantının özellikle aşısız gençlerde hastalığa yol açabildiğinin altını çizdi.

İzdeş, aşılı kişilerin nadiren de olsa hastalanabildiğine ama ağır hastaların çoğunluğunun aşısız olduğuna dikkati çekerek, herkese aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

- Yoğun bakımdaki genç hastalar aşısız

Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların profiline ilişkin bilgi veren İzdeş, "Maalesef yoğun bakımda 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 40'lı, 50'li yaşlarda hastalarımız da var. Bunlar aşısız hastalarımız." dedi.

İzdeş, "Genç hastaların tümüne yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' diye düşünmesin. Yoğun bakıma da rahatlıkla düşebiliyor insanlar." uyarısında bulundu.

- "Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman"

Yoğun bakım ünitesine gelen hastalarla konuştuklarında aşı olmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa şahit olduklarını aktaran İzdeş, "Yoğun bakımdaki hastalardan kimi aşısını geciktirmiş kimisi de aşı karşıtı. Hastalar aşı karşıtı olduğuna pişman. Dolayısıyla pişman olmamak için herkesin aşısını olması çok önemli." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu
17 Ağustos 2021 16:39		 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
17 Ağustos 2021 15:22
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
17 Ağustos 2021 14:45		 Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı
17 Ağustos 2021 14:14
'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
17 Ağustos 2021 13:59		 Trakya'da kuraklık nedeniyle dantel böceğinin popülasyonu arttı
17 Ağustos 2021 12:54
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
17 Ağustos 2021 12:32		 Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti
17 Ağustos 2021 12:27
Antalya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
17 Ağustos 2021 12:26		 Binalardan alınan örnekte 2 bin yıllık deniz kabuğu çıktı
17 Ağustos 2021 12:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - 9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu16:44 - KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı16:43 - TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı16:39 - 3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu16:38 - Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız16:33 - Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
16:33 - Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması16:31 - KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek16:21 - Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi16:12 - Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı16:03 - Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim16:00 - Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
15:48 - 42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor15:37 - Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı15:24 - Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir15:23 - Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor15:22 - 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
15:16 - Hareket halindeki araçların arasında yola uzandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karakalem 1
hayatın 3 altın kuralı 2
aşure günü 2
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
güneş yanığı 2
kar havası 2
en yorucu spor 1
sokak lezzetleri 1
bulaşık yıkama algoritması 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
SON İLANLAR
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam