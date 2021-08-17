CHP'li meclis üyesine başörtülü hekime hakaretten hapis istemi
|17 Ağustos 2021 15:11
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bahçelievler Belediye CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e 'hakaret' ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi.
İddianamede, Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığına ancak korona virüsü sebebiyle oluşturulan filyasyon ekibinde yer aldığı belirtildi. 4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak korona virüsü testi yapıldığı esnada CHP'li Temel'in, Öztürk'e hitaben "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim? Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Temel'in alınan ifadesinde Öztürk'e yönelik kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, hakaret etme kastının bulunmadığı, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.
İddianamede şüpheli İsmail Hakkı Temel'in "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi. Temel önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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