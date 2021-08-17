Japonlar'dan İstiklal Marşı
|17 Ağustos 2021 15:13
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Paralimpik sporcular, Tokyo'da yalnız hissetmeyecek.
Seyircisiz düzenlenecek 2020 Paralimpik oyunları öncesi 1300'ü aşkın gönüllü 204 ülke ve bölgenin milli marşını söyledi.
Türkiye de unutulmadı
"Yell for One" adıyla düzenlenen projede Tokyo Filarmoni Korosu, Japonya Filarmoni Orkestrası ve diğer organizasyonlar bir araya geldi.
Her videoda 6 gönüllünün performansı yer aldı; kayıtlar uzaktan gerçekleştirildi.
Tokyo'ya gelemeyecek taraftarlara yenilikçi bir projeyle bir destek mesajı göndermek hedeflendi.
2020 Paralimpik Oyunları'nın Olimpiyat Oyunları gibi seyircisiz düzenlenmesine karar verilmişti.
Statların yanı sıra yol etkinliklerine de seyircilerin katılmaması istendi. Okul çağındaki çocukların ise yerel yetkililer ya da okul yönetiminin talebi üzerine oyunları izlemesine izin verilecek.
2020 Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
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