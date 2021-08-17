https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp

MERKEZ üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci felaketi oldu. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara "kayıp" olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.
17 Ağustos 2021 15:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp

Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde Meclis Araştırma Komisyonu'nca çıkarılan raporda, acı tecrübelerin ardından gelinen aşama ve geleceğe dönük riskler değerlendirildi.

Felaketler yılı olan 2020'de Türkiye, 33 bin 821 depremle önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla sarsıntı yaşadı. Can kayıplarına karşı en temel çözümün ise yönetmelikte yapılar için belirlenen sünek (enerji yutucu) tasarımdan ödün verilmemesi olduğu vurgulandı.

NÜFUSUMUZ FAYIN ÜSTÜNDE

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporu yasama yılında Genel Kurul'da öncelikle görüşülecek. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'si, nüfusunun yüzde 95'i, büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajların yüzde 93'ü deprem kuşağında bulunuyor.

113 BİN BİNA YIKILDI

MERKEZ üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci felaketi oldu. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara "kayıp" olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

BU YANLIŞLAR YIKIYOR

İnşasında yeterli mühendislik ve denetim hizmeti alınmaması.

Yönetmeliklerle uyumsuzluklar.

Uygulamada zayıf tasarım, kötü işçilik, yanlış malzeme.

Sonradan hesapsız müdahale.

Zamana ve çevresel şartlara bağlı bozulmalar.

Yetersiz enine donatı (sargılama) ve yetersiz kesme kapasitesi.

Yetersiz bindirme boyu ve detaylandırma.

Beton kalitesi ve yerleşiminde sorunlar.

Kolon kiriş birleşimlerinde yetersiz enine donatı.

Taşıyıcı sistemde düzensizlikler (süreksiz çerçeveler)

Yumuşak kat, zayıf kat düzensizlikleri.

Zayıf kolon-güçlü kiriş.

Kısa kolonlar.

Tasarımda zemin şartlarının dikkate alınmaması.

DENİZ ALTINDA DEPREMİN İZLERİ

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede büyük yıkıntıya neden oldu. Kentte tamamen silinen depremin izleri, denizde ise hala duruyor. Deprem sırasında Gölcük Değirmendere'nin bir kısmının gömüldüğü denize dalanlar, felaketin tahribatını görüyor. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izini sürdü. Depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini söyleyen Kulakaç, "Karada unuttuğumuz tüm gerçekleri suyun altında görebiliyoruz. Suyun altında çok ciddi bir oluşum var" diye konuştu.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu
17 Ağustos 2021 16:39		 Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
17 Ağustos 2021 15:23
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
17 Ağustos 2021 14:45		 Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı
17 Ağustos 2021 14:14
'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
17 Ağustos 2021 13:59		 Trakya'da kuraklık nedeniyle dantel böceğinin popülasyonu arttı
17 Ağustos 2021 12:54
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
17 Ağustos 2021 12:32		 Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti
17 Ağustos 2021 12:27
Antalya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
17 Ağustos 2021 12:26		 Binalardan alınan örnekte 2 bin yıllık deniz kabuğu çıktı
17 Ağustos 2021 12:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - 9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu16:44 - KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı16:43 - TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı16:39 - 3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu16:38 - Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız16:33 - Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
16:33 - Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması16:31 - KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek16:21 - Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi16:12 - Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı16:03 - Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim16:00 - Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
15:48 - 42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor15:37 - Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı15:24 - Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir15:23 - Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor15:22 - 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
15:16 - Hareket halindeki araçların arasında yola uzandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak lezzetleri 1
amfide ders almak 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 1
halil cibran 2
Öğrenme kulesi 1
can sıkıntısını yenme 2
afganistan'dan kaçış 2
norovirüs 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
SON İLANLAR
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam