https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de devrim gerçekleştirmiştir' dedi.
17 Ağustos 2021 15:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarımızın 15'ncisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarımıza katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artması ülkemiz savunma sanayiinin de başarısının ifadesidir.

Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz.

Terörle mücadelesinde yalnız bırakılan bir ülke olarak, ihtiyaçlarımız için adım atmaya mecbur kaldık. Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir.

"Savunma sanayiinde dışa bağımlılığmızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık"

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002'de ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. 5,5 milyar dolar seviyesinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık.

Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması
17 Ağustos 2021 16:33		 42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor
17 Ağustos 2021 15:48
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
17 Ağustos 2021 14:43		 Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu buluyoruz
17 Ağustos 2021 11:35
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kulislerde konuşulan ortak planı
17 Ağustos 2021 10:47		 Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
17 Ağustos 2021 09:04
Tanju Özcan: Emirhan Yalçın'ın adı yaşatılacak
17 Ağustos 2021 07:39		 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'e gitti
17 Ağustos 2021 01:09
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Ağustos 2021 01:04		 Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Yönetmelik
17 Ağustos 2021 01:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - 9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu16:44 - KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı16:43 - TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı16:39 - 3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu16:38 - Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız16:33 - Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
16:33 - Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması16:31 - KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek16:21 - Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi16:12 - Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı16:03 - Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim16:00 - Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
15:48 - 42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor15:37 - Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı15:24 - Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir15:23 - Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor15:22 - 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
15:16 - Hareket halindeki araçların arasında yola uzandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocukluğunu özlemek 2
kafasına göre takılan insan 1
Öğrenme kulesi 1
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
aşure günü 2
afganistan'dan kaçış 2
ilk kez uçağa binen insan 1
bir dolaşıp gelmek 1
en yorucu spor 1
the good place 1
SON İLANLAR
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam