42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
|17 Ağustos 2021 15:48
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
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